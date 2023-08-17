Москва, 17 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Росавиация поблагодарила компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказание помощи российским самолётам во время грозы. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба агентства.

Марина Лысцева/ТАСС

17 августа 2023 года, выполняя полёты над нейтральными водами в/из Калининграда, три самолёта российских авиакомпаний «Северный Ветер», «Уральские авиалинии» и «Россия» в связи с грозой и сложными погодными условиями были вынуждены пересечь воздушные границы Эстонии и Финляндии.

Отмечается, что аэронавигационные службы этих стран во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — говорится в сообщении.

Росавиация подтвердила, что российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве России в случае необходимости.

Как передавало ИА Регнум, одному из самолётов, который направлялся из Петербурга, помогли органы Финляндии, которые разрешили облететь грозу через своё воздушное пространство. Другой самолёт пустила Эстония. В небе этих государств оба воздушных судна провели порядка десяти минут. Позже стало известно, что власти Финляндии на пять минут пустили в свое воздушное пространство ещё один российский самолёт, который направлялся в Самару.

В прошлом году Евросоюз и США закрыли для России своё воздушное пространство в рамках санкций. После этого полёты в Калининград и обратно стали осуществляться по новому маршруту через Балтийское море.