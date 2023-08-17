Москва, 17 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В колледжах и техникумах России начнут обучать операторов беспилотников, профессия включена в перечень должностей и специалистов для подготовки в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил 17 августа министр просвещения Сергей Кравцов.

Вадим Ахметов/URA. RU/ТАСС URA. RU

«В частности, (в перечне — прим. ред.) оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой 30 килограммов и менее», — сказал министр на заседании Московского урбанистического форума.

В обновленный перечень подготовки в рамках среднего профессионального образования вошли 5110 направлений, 250 из них — новые, добавил Кравцов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что национальный проект по развитию беспилотников должен быть утверждён до 1 сентября текущего года. Реализацию этого проекта необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года, отметил глава государства.

Также в июле 2023 года в Министерстве образования и науки сообщили о намерении в 2025 году обучить около 40 тысяч студентов работе с беспилотными авиационными системами. К 2030 году этот показатель должен увеличиться до 180 тысяч человек.

Россия должна увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90М «Прорыв», заявил Владимир Путин 7 августа на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Чемезов на той же встрече отметил, что новейшая российская боевая техника великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях в ходе спецоперации.