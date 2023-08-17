Москва, 17 августа, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Эльдару Насрулаеву, подозреваемому в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем гибель людей, сообщили 17 августа в Басманном районном суде.

Муса Салгереев/ТАСС Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Также в суд поступило ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Насрулаеву Эльдару Теймуровичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, на срок до 14 октября», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что Насрулаева этапировали из Дагестана в Москву, где с ним будут проводиться следственные действия.

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Как передавало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, незаконно хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали. Арендатором помещения и владельцем склада был Насрулаев, его задержали и отправили в изолятор.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи полагают, что причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов. По данным ИА Регнум, хозяин взорвавшейся АЗС Ибрагим Шамхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.