Москва, 17 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ в Днепропетровской области. Видео опубликовано 17 августа в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в ходе проведения спецоперации в минувшие сутки уничтожили ракетным ударом воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 15 августа ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, в результате украинскому военно-промышленному комплексу был нанесён значительный ущерб. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.