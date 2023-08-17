Минобороны РФ показало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ
Москва, 17 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ в Днепропетровской области. Видео опубликовано 17 августа в Telegram-канале военного ведомства.
«Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в ходе проведения спецоперации в минувшие сутки уничтожили ракетным ударом воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.
Кроме того, ночью 15 августа ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, в результате украинскому военно-промышленному комплексу был нанесён значительный ущерб. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.