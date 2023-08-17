Москва, 17 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Если жители России не хотят стать жертвой поддельного Wi-Fi, то им следует воздержаться от подключения к любым открытым сетям этого вида. Об этом 17 августа корреспонденту ИА Регнум заявил Александр Вураско, специалист в области компьютерной безопасности.

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Ранее «Сбер» предупредил о об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi, так как злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа к интернету, чтобы воровать персональные данные.

«Самое главное, что следует делать, чтобы не стать жертвой такой ситуации, — не подключаться к незнакомым точкам Wi-Fi и вообще осторожно относиться к любым открытым Wi-Fi-сетям, — заявил Вураско. — Надо понимать, что оператор точки вай-фая по факту имеет доступ к данным, которые проходят через эту точку».

По его словам, публичному вай-фаю вообще доверять не стоит.

«Одно дело, если это публичный вай-фай крупной и известной компании, а совсем другое — это сеть, к которой вас призывают подключиться. Впрочем, и с известными сетями, доступ к которым предоставляют крупные компании, бывает сложно проверить — настоящая это сеть или кто-то просто подделал её идентификатор, и всё», — подчеркнул Вураско.

Он подчеркнул, что рядовой пользователь едва ли сможет разобраться и отличить поддельную сеть Wi-Fi от нормальной, и поэтому доверять можно разве что своему домашнему вай-фаю. Таким образом, лучше потратиться на мобильный интернет, нежели рисковать, подключаясь к сомнительным сетям.

Кроме того, он рассказал, что бывают такие ситуации, когда человек регулярно пользуется той или иной популярной точкой доступа. Телефон такого пользователя запоминает их идентификатор. Но злоумышленники могут сделать аналогичный идентификатор и запустить в каком-нибудь людном месте такую сеть. Телефоны будут сами подключаться к такой сети, потому что она уже сохранена в их памяти. Это достаточно распространённый тип атаки.

При этом эксперт уточнил, что антивирусное программное обеспечение едва ли сможет защитить пользователя в такой ситуации, потому что в данном случае проблема не на стороне пользователя.

«Данные перехватываются дальше — уже после того, как они покинули телефон», — подытожил Вураско.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов «Сбера», для того чтобы защитить себя и свой гаджет, следует убедиться, что Wi-Fi-точка использует шифрование WPA2/WPA3. Сведения об этом есть в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа Wi-Fi.

Кроме того, жителей РФ, если они уже подключились к публичному Wi-Fi, призывают не пользоваться банковскими приложениями, совершать оплату на сайтах или что-либо скачивать.

До этого банк ВТБ предупредил, что в РФ мошенники начали предлагать клиентам банков установить на смартфон «официальные» приложения для проверки их гаджетов на наличие уязвимостей. Если человек поддался на такие уговоры, то злоумышленники получают удалённый доступ к смартфону и пробуют вывести средства из онлайн-банка.

Также есть информация, что ещё мошенники используют такую схему обмана, когда выкладываются шаблоны документов для финансовой отчётности, заражённые вирусами.