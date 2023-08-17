Киев, 17 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал высказывания бывшего президента Франции Николя Саркози о Крыме и других бывших регионах Украины и заявил, что Саркози, делая такие высказывания, участвует в «преступном сговоре» по захвату украинских территорий.

Александр Кряжев/РИА Новости Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 августа бывший президент Франции заявил, что Крым является исторически российским регионом и что его жители считают себя частью России, а потому планы Украины «вернуть» Крым — это иллюзия.

Также Саркози 16 августа призвал провести в Крыму и четырёх регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, референдумы при участии международных наблюдателей, отметив, что это необходимо для избежания превращения конфликта в замороженный.

«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь», — написал Подоляк на своей странице в Х (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в том же интервью Саркози заявил, что Украине «не место» в ЕС, и она никогда не будет его частью. Украине следовало бы быть «мостом» между Россией и Европой, но брюссельские чиновники давали Киеву заведомо невыполнимые обещания, отметил бывший президент Франции.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). В Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии принятия новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.