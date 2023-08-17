Тверь, 17 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Подготовка к новому учебному году в Тверской области идет в соответствии с установленными планами. Об этом сегодня, 17 августа, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе заседания правительства региона. На заседании обсуждалась готовность образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны, — заявил Игорь Руденя. — Этим сегодня и определяется суть подготовки к началу нового учебного года — важно особое внимание уделять программам обучения, учебникам, готовности преподавателей».

Участники заседания обсудили также вопросы обеспечения безопасности учащихся, включая ремонт школьных маршрутов и обустройство переходов у школ, своевременное предоставление бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, поставки учебной литературы. «В целом подготовка к учебному году в регионе идет в соответствии с установленными планами», — считает Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, 1 сентября в детские сады, школы, колледжи, организации допобразования Верхневолжья — всего это свыше 1000 учреждений — придет 228 584 детей — на 1107 больше, чем в прошлом году. В учреждениях будет работать 20 124 педагога — на 138 больше, чем в 2022-м. Из них 21 преподаватель получил поддержку по программе «Земский учитель».

В 2023-м большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы регионального образования. В Твери начал работу новый детский сад «Умка» на 190 мест. В 37 дошкольных организациях на территории 24 муниципалитетов проведены ремонтные работы: обновлены кровли, фасады, окна, инженерные сети, системы безопасности, благоустроены территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов. В 39 школах на территории 21 муниципалитета проведен ремонт спортивных залов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 зданиях школ ведется комплексная модернизация. Большинство из них откроют двери 1 сентября.

Приводятся в порядок подъезды к школам. В этом году — возле восьми учреждений, в последующие годы программу планируется значительно расширить и в 2026-м отремонтировать уже подъезды к 95 школам. Обеспечивается безопасность образовательных организаций: во всех школах, детских садах, колледжах и учреждениях допобразования обустроены системы видеонаблюдения. Реализовано 57 проектов программы поддержки школьных инициатив и 4 проекта студенческих инициатив. Они предложены самими ребятами и направлены на создание комфортных условий для учебы, творчества, спорта и отдыха.

По итогам выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждений к 1 сентября проведена комиссионная приемка организаций, сейчас устраняются замечания. На заседании также рассмотрены вопросы организации питания школьников, медицинского сопровождения, подвоза детей школьными автобусами, обеспеченности необходимой для учебы техникой, развития системы допобразования по разным направлениям, профессиональной ориентации ребят. К примеру, в 10-11-х классах у учеников есть возможность обучиться по специальностям вожатый, повар, слесарь, водитель, швея и другим. В школах действует 66 центров «Точка роста», открытых по национальному проекту «Образование», способствующих, в том числе профессиональному определению ребят.

Рассмотрена готовность к 1 сентября и подведомственных региональным министерствам колледжей. Профобразование в регионе активно развивается, растет и интерес к нему абитуриентов. Так, в этом году по сравнению с прошлым на 100 человек увеличилось количество первокурсников Тверского колледжа сервиса и туризма — всего это 310 ребят. Новые специальности ввели колледжи промышленной направленности — «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем» (Тверской политехнический колледж), «Организация перевозок и управление на транспорте» (Бежецкий промышленно-экономический колледж).

По федеральному проекту «Профессионалитет» в Тверском промышленно-экономическом колледже создан кластер «Искусство и креативная индустрия», планируется развитие кластеров «Машиностроение» и «Сельское хозяйство». Новшество этого года — в 34 колледжах доступно параллельное обучение дополнительным компетенциям.