* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 17 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Боевики батальона «Азов»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях, заявил 17 августа врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бригада специального назначения «Азов»* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — приводит слова Уршаловича площадка Military Media Center, которую координирует Минобороны Украины.

Ранее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявлял, что боевики «Азова», которые вернулись из Турции, смогут снова принимать участие в боевых действиях в течение месяца.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается на Украину из Турции с пятью командирами «Азова», которые в сентябре 2022 года стали частью сделки по обмену украинского политика Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.

Позднее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик уточнил, что Турция уже дала Российской Федерации объяснения по поводу выдачи Украине командиров «Азова». А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что намерен лично обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным эту ситуацию.

В сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Сообщалось, что Москве были переданы 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского режима Виктора Медведчука. Среди тех, кого получил Киев, были представители украинских националистических батальонов, в том числе бывший командир «Азова» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, и экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына). Тогда отмечалось, что пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.