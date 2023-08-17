Вашингтон, 17 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Молодые люди, увлекающиеся электронными сигаретами, подвержены повышенному риску развития бронхита и одышки. К такому выводу пришли американские учёные в исследовании, опубликованном в журнале Thorax.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Исследователи изучили данные более двух тысяч студентов со средним возрастом 17 лет за период с 2014 по 2018 год. Их опросили в четыре волны об употреблении табачных изделий и респираторных симптомах.

Наиболее часто регистрируемым симптомом были проявления бронхита. Симптомы идентифицировались как ежедневный кашель в течение трёх месяцев подряд, а также скопление жидкости, не сопровождающееся простудой.

Кроме того, учёные определяли хрипы как свист в груди, а одышкой считалась та, которая возникала в ответ на спешку по ровной местности или подъём на небольшой холм.

Выяснилось, что вероятность возникновения хрипов была на 81% выше среди пользователей электронных сигарет, чем среди тех, кто никогда не курил. Риск появления симптомов бронхита был в два раза выше, а одышки — на 78% выше.

Как сообщало ИА Регнум, российские учёные нашли неожиданное применение жидкости для вейпов в медицине. Они определили, что состав смесей для парения повышает проницаемость тканей для световых волн, что лучше визуализирует поражённые органы. Это позволяет облучать их в процессе лечения более равномерно.

Ранее британский стоматолог Стюарт Беггс рассказал о болезни, которую может вызвать курение вейпов. Врач установил, что парение может привести к пропаданию вкусов. Беггс предупредил, что жалобы на такую проблему выросли параллельно популярности электронных сигарет, и отметил, что одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.