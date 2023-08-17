Улан-Удэ, 17 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Участники Международного буддистского форума в Улан-Удэ должны выступить за построение многополярного мира, поскольку понимают, что мир однополярный — это «путь в бездну невежества, пороков и бездуховности», сказал 17 августа Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров.

Алексей Майшев/РИА Новости Участники I Международного буддийского форума в Улан-Удэ

«Само время требует от нас, буддистов, собраться на международный форум на территории России и сказать свое решительное слово: «Мы — за многополярное мировое сообщество». Ведь только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным, понимание интересов друг друга не будет лживым», — сказал Очиров на церемонии открытия форума.

Форум поможет показать миру, что земля многонациональной и многоконфессиональной России — источник духа победителей, исполненная глубокой внутренней силы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, форум проходит в Улан-Удэ 17–19 августа. В его работе принимают участие делегаты из 13 стран, включая Индию и Китай. Они обсудят вопросы развития буддизма, буддийской культуры и философии, создание новой площадки международного диалога, вопросы научного, образовательного и культурного сотрудничества.

В частности, в ходе работы форума его участники подписали соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование». Он станет первым в стране объединением светских и религиозных вузов, которые занимаются исследованием буддизма.

Таже для участников форума подготовлена культурная программа. В частности, представители восьми стран, в том числе Китая и Монголии, почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Мемориалу Победы и памятнику Константину Рокоссовскому, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. Культура и традиции буддизма оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, внесли вклад в формирование единства народа, отметил президент. Работа буддийской общины России содействует укреплению международных контактов, о чём свидетельствует и нынешний форум, добавил глава государства.