Анкара, 17 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Если в Стамбуле произойдут сильные подземные толчки, то в городе может возникнуть большой хаос. Об этом заявил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он предупредил, что Стамбул построен по принципу трущоб, в связи с этим в результате разрушений при землетрясении, в городе может не оказаться транспорта и это создаст большой хаос, при котором некоторые люди могут оставаться под завалами.

«При таком землетрясении, Бог знает, какой транспорт вы обеспечите в городе в результате обрушения даже трёх-пяти зданий на таких узких дорогах», — приводит телеканал Haber Global слова эксперта.

Сейсмолог добавил, что, когда в городе идёт снег либо дождь, Стамбул ввергается в хаос. По его мнению, мегаполис, скорее всего, окажется в худшей ситуации, чем юго-восток, поскольку плотность застройки и населения в нём выше.

Гёрюр обратил внимание на то, что в случае землетрясения, Стамбул не сможет прокормить себя и не сможет себе помочь.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гёрюр заявил, что вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но город к стихии не готов, а значит ожидаются значительные разрушения и жертвы. Такое мнение он высказал в годовщину разрушительного землетрясения в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года.

Член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря в ближайшее время может случиться мощное землетрясение магнитудой выше 7. В некоторых районах этого города уже вывешены планы эвакуации на случай угрозы цунами.

Заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, доктор физико-математических наук Рубен Татевосян в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что рельеф местности в районе Стамбула не такой, чтобы там могло возникнуть большое цунами. По словам Татевосяна, обеспокоенность властей Турции вполне можно понять, потому что в феврале 2023 года на юго-востоке этой страны уже произошло разрушительное землетрясение, которое унесло колоссальное количество человеческих жизней.

Как объяснил сейсмолог, Стамбул находится в очень сейсмоактивном районе, по сути, это продолжение Северо-Анатолийского разлома, который тянется на многие сотни километров через Мраморное море. Землетрясения на этом разломе уже были. При этом он подчеркнул, что сам скептично относится к прогнозам землетрясений. По его словам, к этому не следует относиться как к некой отлаженной, рутинной процедуре вроде метеорологических прогнозов.

Ранее от отмечал, что через Мраморное море проходит активный разлом, из-за которого происходили землетрясения и в более древнее время, когда Стамбул был Константинополем. Учёный пояснил, что это достаточно сейсмоактивная зона Турции.