Мелитополь, 17 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В Запорожской области начали работу государственные аптеки. Об этом сообщает канал «За! ТВ. Новости Запорожской области».

Кадр из видео Работа государственной аптеки

Одна из госаптек расположилась при амбулатории в селе Новое Мелитопольского района. Местные жители отмечают, что цены там доступные, ассортимент большой, а фармацевты воспитанные. Люди приезжают сюда за лекарствами не только из Нового, но и из Мелитополя и близлежащих сёл.

«Можем помочь людям, препараты у нас всегда есть те, которые необходимы. Даже есть те, которые, допустим, нет в других аптеках, стараемся заказывать», — сказала фармацевт Татьяна Свистельник.

Она работает в этой аптеке с сентября 2022 года, трудоустроена официально.

«Мы очень рады, что есть государственный аптечный пункт, в котором грамотные специалисты всегда подскажут, помогут выбрать препарат, подскажут какие-либо аналоги для препарата», — рассказала жительница Мелитополя Марина.

Как отметил председатель Новинского сельского совета Валентин Бутенко, аптека работает по сниженным ценам, которые намного ниже, чем в городе.

Сеть государственных аптек на территории Запорожской области открыта региональным минздравом при поддержке врио губернатора Евгения Балицкого. Госаптеки принимают участие в проекте «Единой России» и правительства региона «Социальная цена».

Как сообщало ИА Регнум, в мае первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе поездки в Мелитополь проинспектировали местные аптеки, а также проверили работу центра первичной помощи и вручили награды медикам. Они оценили возможности жителей получать необходимые им медикаменты.