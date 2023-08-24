Москва, 24 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Высокий темп строительных работ по строительству скоростной трассы М-12 «Восток» позволит уже в начале сентября 2023 года, на 10 месяцев раньше срока, открыть автомобильное движение от Москвы до Арзамаса. Протяженность участка порядка 413 километров, а время в пути — 3,5 часа.

Пресс-служба правительства России Один из участков трассы М-12

Качество дороги на 4-м этапе М-12 уже смогли оценить российские велогонщицы. Они проехали дистанции 111 км и 54,5 км по маршруту Муром-Арзамас в рамках чемпионата России среди женщин и Всероссийских соревнований среди юниорок по велосипедному спорту на шоссе в многодневной гонке. Организаторы отметили, что гонку можно назвать скоростной из-за высокого качества покрытия. Оно позволило победительнице Валерии Захаркиной из Москвы преодолеть дистанцию в 111 км менее чем за три часа. Чемпионкам были вручены памятные медали, которые дорожники изготовили из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), применяемого в верхнем слое покрытия М-12.

М-12 — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России. Протяженность трассы составляет порядка 811 километров, на всем ее протяжении возводится более 300 искусственных сооружений (мосты, развязки, переходы для животных и т.д.) Строительство М-12 ведется благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» и уже к концу 2023 года трасса свяжет российскую столицу с Казанью, и объединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую область, а также — Чувашию и Татарстан. Поездка из Москвы в Казань сократиться почти вдвое и составит 6,5 часов вместо 12.

«В истории России в столь короткие сроки не реализовывались объекты такого масштаба», — подчеркнул председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Результатом запуска М-12 станет комфорт в передвижении жителей, а также — развитие туристического потенциала регионов.

«С огромной радостью готовимся отправиться в путешествие по святым местам. Очень хочется увидеть арзамасский Воскресенский собор. Масштабная реставрация этого уникального памятника культуры завершена в 2022 году. Величественное здание, воздвигнутое в первой половине XIX века на народные деньги как памятник героизму русских воинов в Отечественной войне 1812 года, красуется на центральной Соборной площади Арзамаса. Так как время в пути значительно сократится, планируем обернуться за пару выходных дней», — поделился с ИА Регнум путешественник из Москвы Максим Нифонтов.

М-12 откроет направления ко многим туристическим достопримечательностям, в том числе к паломническому центру в Дивеево. Кроме того, на этой трассе, которая проходит по Нижегородской епархии, установят православный киот с иконой. Откроют его в сентябре, одновременно с запуском движения Москва-Арзамас.

Запуска М-12 с нетерпением ждут также почитатели других территорий Нижегородчины, активно развивающихся за счет промышленного туризма и современного искусства: Большое Болдино, паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров» и другие.

В том числе круглосуточная работа строительных бригад позволила существенно продвинуться и в возведении искусственных сооружений трассы М-12. К примеру, уже по всем самым длинным мостам на М-12 можно пройти пешком.

На месяц раньше срока — 8 августа — состоялась церемония надвижки на мосту через реку Волгу в Республике Татарстан. Это самое длинное искусственное сооружение в составе трассы, его длина составляет более 3,3 км.

По словам руководителя проекта 8-го этапа строительства трассы М-12 ГК «Автодор» Рашита Хазипова, в рамках проекта осуществляется переустройство пересекаемых региональных и местных автодорог. «Уже запущено движение по двум переустроенным дорогам по путепроводам над трассой М-12», пояснил строитель.

Одновременно с открытием движения по М-12 от Москвы до Арзамаса откроется движение по вантовому мосту через Оку. Он связывает Владимирскую и Нижегородскую области, Центральный и Приволжский федеральные округа. Последние метры были уложены там 15 августа. В общей сложности это почти 1,5 млн тонн асфальтобетона. Длина конструкции составила более 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций— более 6,5 тыс. тонн.

«Нижний слой дорожного покрытия моста выполнили из литого асфальтобетона, важнейшим свойством которого является водонепроницаемость. Верхний слой, как и на всей М-12 — из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким транспортным нагрузкам», — информирует Госкомпания «Автодор». Примечательно, что вантовая система моста более чем на 50 процентов отечественная. Объект стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование для монтажа вантовой системы. Следующий вантовый мост может быть на 100 процентов российским.

Как сообщало ИА Регнум, протяженность российской территории с запада на восток составляет почти 10 тыс. км. Реализация нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» обеспечивает связанность территорий нашей страны, позволяя гражданам безопасное и, что особенно важно, быстрое перемещение по ее территории. Открытие участка скоростной автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани свяжет пять регионов — Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан.