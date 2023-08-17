Киев, 17 августа, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Россия может пропустить Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве жеста доброй воли, заявил 17 августа глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Я не исключаю, что россияне сделают жест доброй воли и скажут, что они не едут на Олимпиаду. Мяч сейчас на стороне МОК и международных спортивных федераций», — цитирует слова Гутцайта AFP.

По какой причине Россия может, по его мнению, принять такое решение, глава украинского комитета не пояснил.

Как сообщалось ранее, окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже пока не принято. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям только в индивидуальном порядке и в «нейтральном» статусе, а также отказывать в участии в соревнованиях спортсменам, связанным с Вооружённым силами или органами безопасности России.

В 2022 года после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, в том числе МОК, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ называли эти решения политизированными и несправедливыми.

Президент России Владимир Путин 16 августа в ходе совещания с правительством заявил, что Международный олимпийский комитет «деградирует» из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Появление параллельных спортивных структур «неизбежно», добавил глава государства.