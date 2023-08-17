Москва, 17 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Первый обладатель Кубка СССР по дартсу Григорий Русанов скончался в парке «Дубки» на севере Москвы. Ему было 65 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Первый обладатель Кубка СССР по дартсу Григорий Русанов

Григория Русанова обнаружили в парке «Дубки» в Тимирязевском районе столицы 16 августа. Мужчине внезапно стало плохо во время прогулки и ему вызвали скорую помощь. Но медики уже ничем не смогли помочь бывшему спортсмену, он скончался.

«Была констатирована смерть 65-летнего мужчины. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о смерти Русанова врачи по протоколу передали в полицию. Там стали проводить стандартную проверку по данному факту. По информации оперативников, в последнее время Григорий Михайлович проживал вместе со своей дочерью в 3-м Нижнелихоборском проезде в нескольких километрах от парка, в котором его нашли.

Русанов Григорий Михайлович родился 14 апреля 1958 года. Он занимался спортом с юности, выполнил норматив мастера спорта по пулевой стрельбе, а после института вёл секцию по стрельбе во Дворце юношеского творчества. В 1986 году Григорий Михайлович увидел статью о дартсе в журнале и увлёкся этим видом спорта. Уже в 1991 году он завоевал Кубок СССР, а позже создал клуб «Кентавр», где воспитал многих чемпионов. Русанов прославился как комментатор, он работал на дартс-трансляциях на телеканале 7ТВ. Григория Михайловича прозвали «голосом российского дартса». Спортсмен был бронзовым призёром чемпионата России в 1997 году в личном зачёте и чемпионом России в 2006 году в миксте (командный зачёт: в составе двое мужчин и одна женщина). В 2003 году Григорий Михайлович стал заслуженным тренером России.