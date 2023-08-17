* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 17 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ допрашивает сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца в качестве подозреваемого. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорий Мельконьянц

«Сейчас идёт его допрос в качестве подозреваемого», — приводит агентство его слова.

Кроме того, адвокат подтвердил, что в отношении Мельконьянца возбуждено дело по статье об организации работы нежелательной в России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Ранее стало известно, что в отношении Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. У него и его соратников проводятся обыски. Отмечалось, что в ближайшее время его планируют задержать.