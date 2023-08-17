Москва, 17 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Мошенники убедили 23-летнюю девушку и 73-летнюю пенсионерку заселиться в один хостел, а перед этим перевести все свои деньги на неизвестные счета, якобы, для помощи правоохранителям в раскрытии очень громкого дела. Аферисты представились следователями и заявили женщинам, что они помогают в поимке очень опасных и влиятельных преступников. Во время нахождения в хостеле девушка подружилась с пенсионеркой и заботилась о ней, пока их не нашла настоящая полиция. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

9 августа 23-летней Надежде из Мытищ позвонил незнакомец. Он представился налоговым инспектором, назвал должность, звание и свои полные данные. Девушка даже не почувствовала подвоха. «Инспектор» объяснил Надежде, что недавно он участвовал в аресте некой сотрудницы известного банка, у которой при обыске нашли данные о счетах Надежды и других клиентов. Мужчина рассказал, что несмотря на хорошую работу правоохранительных органов, они не успели остановить преступницу вовремя и на Надежду уже якобы оформили несколько кредитов в различных банках.

А теперь Надежде нужно эти кредиты закрыть. Для этого, как объяснил мужчина, девушке необходимо взять новые кредиты и перевести деньги на безопасные счета. Он также предупредил Надежду, что разглашать тайну следствия она не имеет права и говорить ни с кем об этом разговоре нельзя, ведь это может помешать следствию, а сама Надежда в противном случае может попасть под уголовное преследование. Потом «инспектор» перевёл девушку на «специалиста Центробанка», после него Надежде позвонил и «следователь СК». Мошенники передавали девушку из рук в руки и создавали видимость полномасштабного расследования, в котором задействовано множество служб и пострадавших.

«Девушка поверила мошенникам, которые говорили ей, что она является нужным винтиком в поимке очень опасных преступников. Под руководством голоса в телефоне девушка отправилась в один банк и оформила там кредит на 680 000 рублей. Она обналичила деньги и перевела их на указанные звонившим реквизиты. На следующий день звонки продолжились, Надежду убедили отправиться в другой банк и повторить процедуру, чтобы «закрыть» ещё один кредит. На этот раз сумма составила 565 000 рублей. На третий день всё повторилось, Надежда обналичила и перевела мошенникам ещё 395 000 рублей. Звонивший даже убедил девушку попросить денег у своего парня, и даже он, ничего не заподозрив, перевёл ей крупную сумму, которую Надежда также отправила на безопасный счёт. Общая сумма ущерба составила 1 445 000 рублей», — сообщил ИА Регнум источник.

Обычно на этом мошенническая схема заканчивается и жертву просто оставляют с огромными долгами. Но в этот раз преступники пошли дальше и убедили Надю уехать в хостел, где она должна была помочь ещё одной пострадавшей женщине из города Мытищи. По словам «следователя», она тоже проходила по делу как потерпевшая. Девушка согласилась и отправилась по его поручению на такси в хостел на Проспекте Мира, которые заботливо оплатили мошенники. Там девушку уже ждала 73-летняя напуганная происходящим Тамара Васильевна. Пенсионерка рассказала Надежде, что ей тоже звонили всякие следователи и банковские служащие, запутали её подробностями какого-то дела и загоняли по отделениям банков. Тамара Васильевна, как и Надя несколько дней переводила деньги на разные неизвестные счета, сумма её переводов по предварительным подсчётам составила около 1 400 000 рублей. Пенсионерка переживала из-за сложившейся ситуации и очень хотела поскорее вернуться домой. Но звонившие убедили её, что за ней следят мошенники, и чтобы не попадаться им на глаза, женщины должны какое-то время пожить в хостелах. Надежда отнеслась к пожилой подруге по несчастью с сочувствием и поспешила успокоить женщину. Два дня они провели вместе, перемещаясь по разным хостелам, девушка всё это время старалась заботиться о Тамаре Васильевне. За это время они даже успели подружиться. Всё закончилось, когда к беглянкам нагрянули сотрудники полиции. Они рассказали женщинам, что скрываться им больше ни от кого не нужно и объяснили, что всё это время их обманывали мошенники. Позже Надя и Тамара Васильевна написали заявления в полицию

В настоящий момент по заявлениям женщин проводится проверка. По мнению оперативников, пострадавших убедили поехать в хостел, чтобы те не могли контактировать с родственниками и обратиться в полицию.