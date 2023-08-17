Москва, 17 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районе населённого пункта Серебрянка поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов», — сказал Конашенков.

Он добавил, что около населённых пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 175 военнослужащих, два танка, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и две САУ «Гвоздика». Российские военные нанесли комплексное огневое поражение противнику около населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь (ДНР) и Приютное Запорожской области.