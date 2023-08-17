Москва, 17 августа, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки было уничтожено до 310 военных ВСУ. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Южная», авиация и артиллерия отразили четыре атаки ВСУ около населённых пунктов Старомихайловка, Зализнянское и Красногоровка ДНР.

Помимо этого штурмовые отряды российской группировки войск провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, на станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом около разгрузки был ликвидирован воинский эшелон с боеприпасами.

Конашенков уточнил, что потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 310 украинских военных. Также был уничтожен танк, девять автомобилей, три боевые бронированные машины, гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 августа заявил, что на донецком направлении в районах Красногоровки и Невельского за сутки отражены пять атак Вооружённых сил Украины. Он также добавил, что ВС России на этом направлении ликвидированы до 250 украинских военных, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.