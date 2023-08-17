Москва, 17 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 175 военнослужащих. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение противнику около населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь (ДНР) и Приютное Запорожской области.

«Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ также потеряли два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в ходе проведения спецоперации в минувшие сутки уничтожили ракетным ударом воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Кроме того, на донецком направлении отражены четыре атаки противника, потери ВСУ составили до 310 военнослужащих.