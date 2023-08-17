Москва, 17 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки ракетным ударом уничтожили в Днепропетровской области воинский эшелон ВСУ с боеприпасами, сообщили в Министерстве обороны 17 августа.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 17 августа в Минобороны сообщили об отражении четырёх попыток ВСУ атаковать на донецком направлении. Потери противника на этом направлении составили до 310 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки 175 военнослужащих на южнодонецком направлении и 195 — на запорожском, отметили в Минобороны. На временно оккупированных участках территории ДНР и Запорожской области были поражены два пункта управления беспилотниками ВСУ.

Ранее в августе в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для ВСУ объёмом 200 млн долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие снаряды.