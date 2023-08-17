Киев, 17 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна будет нуждаться в западном оружии до «победы». Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

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По его словам, пока Украина не победит, Киеву нужно больше оружия.

«Мы должны двигаться вперёд, потому что боевые действия — это реальность, и в этой реальности нам нужно победить. Другого пути нет», — приводит агентство его слова.

Кулеба добавил, что Украина дала «гарантии», что не будет применять западное оружие на российской территории.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине. Как уточняется в распространённом администрацией Белого дома документе, порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он отметил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогают ВСУ разведданными.