Вашингтон, 17 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Американцев возмутил отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях борются с пожарами. Об этом 16 августа сообщает телеканал Fox News.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Уже почти неделя прошла с тех пор, как пламя превратило целый город в развалины. Пока на Гавайях считали погибших, Байден в Делавэре играл роль пляжного бездельника, расслабляясь в шезлонге и наслаждаясь солнцем», — сказала телеведущая.

Она отметила, что, несмотря на то, что позже Байден всё же высказался о трагедии и выразил готовность помочь, он сделал это с помощью телесуфлёра.

В комментариях пользователи выразили возмущение поведением президента, заметив, что тот подождал окончания отпуска, чтобы дать хоть какой-то комментарий, при этом не проявляя ни сострадания, ни сочувствия.

Ещё один комментатор отметил, что фото Байдена на шезлонге олицетворяют всё его президентство. А некоторые выразили сомнение в том, что он знает, что Гавайи — один из штатов США.

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Как сообщало ИА Регнум, Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях. Возвращаясь с отдыха на пляже, президент остановился на секунду перед журналистами, чтобы выслушать вопрос, но отказал им, улыбнувшись и махнув рукой.

Стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами, может обойтись как минимум в 5,52 млрд долларов США.

Природные пожары на Гавайях привели к гибели 110 человек. Пожар стал самым смертоносным в истории США за более чем столетие. От жителей острова Мауи, где уже несколько дней бушуют пожары, массово поступают жалобы на недостаточную помощь от властей.