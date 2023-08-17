Москва, 17 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории стройплощадки ледовой арены «УГМК-Арена» произошёл пожар. В управлении МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорание возникло на 6-м этаже на площади 10 кв. м. Загорелся утеплитель.

Кадр из видео

«До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек», — указали в пресс-службе.

В результате инцидента пострадавших нет.

По состоянию на 12:00 мск возгорание локализовано.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году, завершение намечено на декабрь 2024 года.

«УГМК-Арена» станет многофункциональным комплексом, где смогут проходить соревнования по 11 видам спорта. Вместимость арены составит 15 тыс. зрителей концертов и 12 тыс. зрителей соревнований.