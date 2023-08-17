Симферополь, 17 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Керчи, которого заподозрили в призывах к осуществлению насильственных действий в отношении граждан России, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что житель города Керчи 1973 года рождения опубликовал в одном из интернет-мессенджеров материалы, в которых содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении граждан России, принимающих участие в спецоперации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. По месту его проживания сотрудниками УФСБ изъяли средства связи и компьютерную технику.

Как передавало ИА Регнум, суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, который угрожал «сжечь» сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и сотрудники регионального управления ФСБ изучили ранее появившиеся в интернете видеозаписи, установили личность гражданина и задержали его. Проверочные мероприятия в отношении задержанного продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение, добавили представители управления.

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников 8 августа сообщил, что с февраля 2022 года в России было предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков, уточнил он. Бортников также добавил, что с 2019 года Роскомнадзор при участии правоохранительных и надзорных органов заблокировал 67 тыс. и удалил 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в интернете.