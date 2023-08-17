Москва, 17 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного буддийского форума, который открылся в Улан-Удэ, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава государства отметил, что культура и традиции буддизма оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, внесли вклад в формирование единства и сплочённости народа.

«Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции, а их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов», — написал президент.

Работа буддийской общины России также содействует укреплению международных контактов, о чём свидетельствует и нынешний форум, собравший участников из множества стран, добавил Владимир Путин, пожелав участникам форму успехов в работе.

Буддийский форум проходит в Улан-Удэ 17–19 августа. В его работе принимают участие делегаты из 13 стран, в том числе Индии и Китая. Они обсудят вопросы развития буддизма, буддийской культуры и философии, создание новой площадки международного диалога, вопросы научного, образовательного и культурного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа президент направил приветственную телеграмму участникам VII Всероссийского форума волонтёров-медиков. Движение волонтёров-медиков объединило во всех регионах страны чутких к чужой беде людей с активной позицией, участники движения продолжают благородные традиции подвижничества и добровольчества, отметил глава государства.