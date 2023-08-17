Москва, 17 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Подозреваемого в причастности ко взрыву на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева этапировали из Дагестана в Москву. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Отмечается, что с Насрулаевым будут проводиться следственные действия. Кроме того, в ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберёт меру пресечения в отношении него.

По информации агентства, следствие будет настаивать на аресте фигуранта.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатором помещения и владельцем склада был Насрулаев. Позднее он был задержан и отправлен в изолятор.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов.

По данным ИА Регнум, хозяин взорвавшейся АЗС Ибрагим Шамхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Такие нарушения говорят о недобросовестности предпринимателя, отметил в беседе с ИА Регнум ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Правоохранителям предстоит разобраться, не нарушались ли и другие правила безопасности при строительстве и эксплуатации АЗС, сказал он.