Симферополь, 17 августа, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, который угрожал «сжечь» сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке, сообщили в управлении МВД по региону.

Кадр из видео Мужчина, который угрожал «сжечь» сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и сотрудники регионального управления ФСБ изучили ранее появившиеся в интернете видеозаписи, установили личность гражданина и задержали его.

На видеозаписи, о которой идёт речь, запечатлена перепалка гражданина с сотрудником автозаправочной станции, в ходе которой задержанный говорит, что если ещё раз увидит собеседника в кепке с буквой Z, то сожжёт его.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления МВД по Крыму.

Проверочные мероприятия в отношении задержанного продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение, добавили представители управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года, в Екатеринбурге мужчина в жёсткой форме обругал ребёнка из-за его шапки с буквой Z и символикой спецоперации и требовал, чтобы тот позвал своего отца. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, правонарушитель признал некорректность своих действий и принёс извинения. Ему был назначен штраф в размере 7 тыс. рублей.

5 августа в селе Нерчинский Завод бывшего участника спецоперации, который потерял ногу, избили два человека. Мужчину пытался защитить ещё один инвалид из числа участников СВО, однако он также был избит. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль инвалида. Было возбуждено уголовное дело.