Нью-Йорк, США, 17 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, заявил 17 августа спецдокладчик ООН, заявление которого распространило управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Иван Шилов ИА Регнум

Законодательные поправки, говорится в заявлении, серьёзно ограничили образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений. В ООН выразили особую озабоченность по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны.

Кроме того, добавил спецдокладчик, несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы был закрыт ряд русскоязычных школ.

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьёзно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году Эстония приступила к запланированной годом ранее школьной реформе, призванной унифицировать учебные заведения государства. Проще говоря, русскоязычные учреждения образования будут вынуждены перевести всё преподавание на эстонский язык.

Чиновники утверждают, что моноязычие в школах необходимо для обеспечения «безопасности государства» — чтобы новые поколения не знали русского языка и, соответственно, не могли воспринимать «московскую пропаганду».

Как ранее заявляли в МИД России, в Эстонии русскоязычное население находится в дискриминированном положении. Российское внешнеполитическое ведомство особо отмечало, что спецслужбы Эстонии ведут жёсткую борьбу со всеми инакомыслящими представителями гражданского общества и СМИ, практикуя методы давления и репрессий в отношении политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, представляющих отличную от официальной точку зрения, а также отстаивающих права русскоязычной общины. Активно применяется уголовное и административное карательное преследование под надуманным предлогом.