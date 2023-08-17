Москва, 17 августа, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа к интернету, чтобы похищать персональные данные, а в последующем и средства граждан. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В банке предупредили об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi.

Отмечается, что, создав фальшивую точку доступа либо взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать персональные, платёжные данные пользователей в собственных целях.

Для того чтобы защитить себя и свой гаджет, пользователям необходимо убедиться, что Wi-Fi точка использует шифрование WPA2/WPA3. Информацию об этом можно найти в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа Wi-Fi.

Если уже произошло подключение к публичному Wi-Fi, то не нужно пользоваться банковскими приложениями, совершать оплату на сайтах, не надо ничего скачивать.

«Заходите только на сайты с безопасным соединением — в адресной строке должен быть замочек и буквы https», — говорится в сообщении.

Также в банке рекомендовали установить антивирусное программное обеспечение.

Как передавало ИА Регнум, хакеры разработали вирус, шантажирующий пользователей Android. Как стало известно, троян под названием Rasket способен получить доступ к смартфону, чтобы затем вымогать у его владельца деньги. Глава российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что вирус распространяется под видом приложения для знакомств, чатов для взрослых или приложений с функцией радар-детектора. Попав на устройство, троян сохраняет все файлы, документы, контакты и данные юзера. После этого владельца смартфона начинают шантажировать и угрожают опубликовать компромат, если он не заплатит пять тысяч рублей.

Полиция в России может получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда. За последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тыс. случаев в 2022 году. При этом следователи не имеют права без решения суда приостановить операции по счетам.