Москва, 17 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. На российскую гражданскую авиацию не оказывает негативного влияния изменение схемы передачи данных для обслуживания международных рейсов из-за ухода провайдера SITA, говорится в сообщении Росавиации.

Вова Жабриков/URA. RU/TASS

«Изменение схемы передачи данных … связанных с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации», — сообщили в ведомстве.

Канал передачи данных SITA представляет из себя «авиационный SWIFT» — традиционный и наиболее распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена данными, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

SITA занималась разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем, различных других авиационных IT-услуг. Компания ушла из России 1 июля 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года все 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы бронирования «Леонардо».

Компания «РТ-Транском» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») в партнерстве с «Сирена-Трэвел» выразили готовность обеспечить перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов.