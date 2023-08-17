Москва, 17 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Если в России объявят кредитную амнистию для семей с детьми, то она поставит в невыгодное положение кредиторов, считает Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 17 августа корреспонденту ИА Регнум.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала правительство ввести в России единоразовую кредитную амнистию для семей с детьми, дабы ослабить их долговое бремя.

Как отметила Валишвили, такое списание долгов приведёт к негативным последствиям не только для кредиторов (банков, МФО и КПК), но и для экономики в целом.

«Амнистия, будучи по своей сути «продолжниковой», заведомо ставит в невыгодное положение кредиторов. Соответственно, банки и МФО будут закладывать не только риск неплатежей, но и риск списания долга в процентную ставку, либо существенно ужесточатся условия займа, и тем самым кредит станет недоступным инструментом, — сказала Валишвили. — Итог — стагнация экономики ввиду отсутствия финансовых ресурсов у граждан и компаний».

В связи с этим она напомнила, что с 2015 года легально списать задолженность по кредиту можно только через процедуру банкротства физического лица. Однако необходимо понимать, что помимо положительного момента — непосредственного списания долга — есть множество негативных, например, запрет на оформление имущества или руководящие должности.

«Наиболее эффективным инструментом помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, являются кредитные каникулы. Сегодня законом предусмотрено два основания для отсрочки платежей по займу — антикризисные каникулы (начали действовать ещё в 2020 году в период пандемии), каникулы для мобилизованных граждан и их семей, а также ипотечные каникулы», — сказала экономист.

Кроме того, в конце июля был опубликован федеральный закон, предусматривающий механизм постоянных кредитных каникул при наступлении определённых условий.

Граждане и семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, имеют возможность обратиться к кредитору за реструктуризацией или рефинансированием кредита, доказав обоснованность своих требований.

«Наиболее правильным и действенным решением проблемы закредитованности и просрочки по задолженностям является освобождение должника от уплаты штрафов и неустоек. Таким образом, будет соблюдён баланс интересов кредитора, который получит полную сумму, но не сможет заработать дополнительные доходы, и заёмщика, кредитное бремя которого станет легче, но обязательства останутся», — подытожила Валишвили.

Ранее сообщалось, что, по словам Лантратовой, к 1 мая 2023 года задолженность жителей РФ перед банками достигла 30,22 трлн рублей, а уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. Парламентарий подчеркнула, что это сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией.

До этого, как сообщало ИА Регнум, с законопроектом о кредитной амнистии для граждан, оказавшихся в сложной ситуации, выступали депутаты от фракции СРЗП. По их мнению, такие меры позволили бы вызволить миллионы людей из «кредитного рабства».

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина также призывала объявить кредитную амнистию. Кроме того, она ратовала за национализацию всей банковской сферы и запрета микрофинансовых организаций под угрозой уголовного преследования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывал провести кредитную амнистию для мобилизованных граждан.