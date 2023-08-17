Москва, 17 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Если власти РФ хотят поддержать пенсионеров, то лучше просто снизить для них НДФЛ, а ещё лучше — повысить минимальный размер пенсий, считает Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

Ковригин отметил, что далеко не каждый пенсионер имеет дополнительную квартиру, чтобы сдавать её в аренду. Во-вторых, почему только пенсионерам, имеющим квартиру, должны предоставляться льготы по сдаче её в аренду? Получается, что пенсионеры, у которых есть пусть небольшие, но инвестиции (ПИФы, облигации, в том числе так называемые «народные»), должны продолжать платить с них налог.

Как полагает Ковригин, если нужно поддержать пенсионеров, то лучше просто снизить для них НДФЛ с любых доходов, а ещё лучше — повысить минимальный размер пенсии. Кроме того, он напомнил, что большинство пенсионеров, особенно в регионах, при сдаче квартир и так никакие налоги не платят, договоры на предоставление в наём жилья не оформляют, а делают это неофициально.

Несколько иначе смотрит на ситуацию Александр Бузгалин, профессор кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он заявил, что система налогов на доходы должна быть продумана так, когда налог прогрессивен и дифференцирован.

«Если квартиру или комнату сдаёт бабушка, для которой это единственный способ выжить, то её конечно нужно освобождать от уплаты налога на доходы физических лиц. А когда пенсионером является миллиардер, который сдаёт дома в аренду, то его естественно нельзя избавлять от необходимости тратиться на НДФЛ», — сказал Бузгалин.

Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, сочла, что такую отмену НДФЛ нельзя допустить, так как есть огромное количество мошенников. Они смогут пользоваться данными льготами — заняться переоформлением жилья, а также заключением договоров именно на пенсионеров.

Также она отметила, что у собственников не всегда есть только один объект недвижимости, который они сдают. А если говорить про заработные платы в субъектах, то они порой меньше дохода даже от аренды одной квартиры. Таким образом, встаёт вопрос социального неравенства, что может неблагоприятно сказаться на социально-экономической обстановке в государстве.

«Кроме этого, далеко не все собственники платят налоги с дохода от сдачи недвижимости в аренду», — сказала Коваленко.

Юлия Финогенова, профессор, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, обратила внимание ещё и на то, что пенсионеры, если они не относятся к категории самозанятых, платят НДФЛ в размере 13% своих доходов. Для самозанятых ставка налога составляет 4%. Таким образом, для заинтересованных в минимизации налоговых издержек пенсионеров уже созданы условия для уплаты налога по пониженной ставке.

Немаловажное значение имеет вопрос и бюджетных доходов, которые сократятся, если предложение будет принято. Финогенова объяснила это на примере Москвы.

«Если средняя стоимость аренды составляет 30 тыс. рублей в месяц, а число пенсионеров в Москве 3 млн человек, из который каждый второй сдаёт квартиру, то потери на недополученном НДФЛ составят порядка 75 млрд рублей, — посчитала экономист. — В условиях нарастающего дефицита бюджета вряд ли власти согласятся на полную отмену НДФЛ».

ИА Регнум сообщало, что ранее Чернышов предлагал увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых превышает 25 млн рублей.

Также депутаты вносили в правительство законопроект, предполагающий отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при заработке ниже 30 тыс. рублей.

В свою очередь, фракция КПРФ в Госдуме предлагала ввести прогрессивный налог на сверхдоходы, установив ставку НДФЛ на уровне 30% для дохода свыше 10 млн рублей в год. При таком раскладе дополнительные доходы бюджета составили бы около 650 млрд рублей.