Екатеринбург, 17 августа, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Пожар возник 17 августа на строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. По состоянию на 12:00 мск возгорание локализовано на шестом этаже на площади 10 кв. м.

ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на стройплощадке загорелись утеплитель и лакокрасочные материалы. Эвакуировались с места ЧП самостоятельно порядка 200 человек.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году на месте недостроенной телебашни. Завершение планировалось к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, затем было отложено на 2024 год.

«УГМК-Арена», как сообщалось, представит собой многофункциональный комплекс, где смогут проходить соревнования по 11 видам спорта. Вместимость арены составит 15 тыс. зрителей.

Ранее в этот день пожар произошёл в Волгограде на территории завода «Красный Октябрь». Загорелся трансформатор с маслом объёмом 15 тонн. Пожарные локализовали возгорание. Никто не пострадал.