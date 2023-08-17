Москва, 17 августа, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Более полутора тысяч придомовых территорий благоустроят в этом году в Москве, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что более 70% работ специалисты Комплекса городского хозяйства уже сделали.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство двора на Веерной улице в Москве

«Все проекты, — отметил Бирюков, — были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан». Он рассказал, что чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха.

Во всех дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, подчеркнул заместитель мэра Москвы.

«В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тыс. дворовых территорий. В настоящее время выполнено более 70% от общего объема работ», — отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом, который подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство двора на улице Рокотова в Москве

В ходе нынешнего этапа благоустройства поменяют или установят новые малые архитектурные формы, а жители смогут принять участие в выборе их дизайна. Также по желанию жителей будет выделено место для выгула домашних питомцев.

«При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки, — рассказал Петр Бирюков. — Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения». В ходе озеленительных работ специалисты Комплекса городского хозяйства обустраивают газоны и клумбы, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.