Волгоград, 17 августа, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Трансформаторное масло загорелось на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области 17 августа.

МЧС России по Волгоградской области

Площадь пожара составила 50 кв. м.

Начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин уточнил позднее, что пожар ликвидировали.

«На момент прибытия было установлено, что горит масляный трансформатор объемом 15 тонн масла. Тушение применялось с подачей пены», — рассказал он журналистам

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Данные о погибших и пострадавших в результате возгорания не поступали. Причины пожара установят специалисты

16 августа в Норильске загорелся склад. Площадь пожара составила порядка 1200 кв. метров. В тушении возгорания приняли участие 38 пожарных, которые задействовали 13 единиц техники.