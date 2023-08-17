Москва, 17 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Компания Google оштрафована на 3 млн руб. за неудаление недостоверных видео о специальной военной операции, а также запрещённой в России информации. Такое решение 17 августа принял Мировой суд Таганского района Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.

Согласно материалам дела, в адрес Google было направлено уведомление о необходимости удалить на портале YouTube видео, содержащие информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, а также ролики, в которых присутствует ложная информация о спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на 4 млрд руб. из-за неуплаты штрафа, ранее вынесенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В 2022 году ФАС установила, что правила приостановления доступа к аккаунтам и их блокировки, а также обращения контента на видеохостинге YouTube непрозрачны и непредсказуемы, что означает злоупотребление доминирующим положением на рынке. В этой связи антимонопольная служба наложила на Google штраф в размере более 2 млрд руб.