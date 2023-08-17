Москва, 17 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Во Франции нарастает мнение о необходимости поддержания нормальных отношений с Россией, и выступление бывшего французского президента Николя Саркози, всё ещё пользующегося популярностью у общественности, о принадлежности Крыма России тому подтверждение. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro выразил мнение, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, поскольку большинство жителей полуострова считают себя русскими. Он указал, что Крым был российской территорией до 1954 года, а большинство населения считали и считают себя русскими. Саркози также посчитал, что в республике нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества, чтобы утвердить статус Крыма.

Владимир Оленченко с позитивом отнёсся к выступлению Саркози и назвал его неслучайным.

«Во Франции нарастает мнение о необходимости поддержания нормальных отношений с Россией. Наверное, Саркози чувствует эти настроения французского населения и электората. К тому же бывший президент по-прежнему пользуется некоторой популярностью, у него есть сторонники и единомышленники, которые заинтересованы в стабильности Европы и нормальных отношениях с Россией», — рассказал Оленченко.

По его мнению, если бы не судебные разбирательства и уголовное преследование по делу о коррупции бывшего французского лидера, то он мог бы составить серьёзную конкуренцию действующему президенту Эммануэлю Макрону. Оленченко отметил, что Саркози, будучи главой государства, несмотря ни на что, отличался здравомыслием и способствовал поддержанию хороших отношений со многими странами мира. А во время конфликта в Грузии в 2008 году Саркози занял объективную позицию, призвав Евросоюз не заниматься конфронтацией с Россией.

«По поводу проведения в Крыму нового референдума, он (Саркози — прим. ред.) то ли пытается найти так называемый компромисс — мол, да, полуостров российский, но это надо ещё раз доказать. А может, он так заигрывает с американцами, потому что идея проведения референдума под наблюдением международного сообщества не нова, и её уже высказывал бывший госсекретарь США Джон Керри. Но сама постановка под вопрос итогов референдума обидная для крымчан и для России», — отметил Оленченко.

При этом в целом, по мнению политолога, само высказывание Саркози об иллюзиях Украины о возвращении Крыма нужно оценивать положительно как частичное признание международным сообществом прав России. К тому же во Франции есть и другой заметный политик со схожей позицией — Марин Ле Пен, которая открыто заявляла, что считает Крым легитимной частью России.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счёл неуместной идею Николя Саркози о новом референдуме на полуострове. По мнению Смирнова, Франции и её политикам стоит обратить внимание на разрешение спорных вопросов со своими бывшими колониями, которые Париж на протяжении столетий безжалостно порабощал.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). В Вашингтоне, в свою очередь, отмечали, что вопрос о необходимости силовой борьбы за Крым в Киеве должны решать сами.

В Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии принятия новых территориальных реалий.