Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Суд в Камчатском крае арестовал мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе в посёлке Сокоч Елизовского района, сообщил старший помощник руководителя краевого главного следственного управления Следственного комитета РФ Алексей Пузырев.

Кадр из видео

«По ходатайству следователя … 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.

По данным следствия, сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанёс ей множественные удары руками и ногами в область головы. Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся, его задержали спустя сутки.

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Как сообщало ИА Регнум, по факту нападения возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). МВД России также показало видео задержания мужчины.