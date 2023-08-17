На Камчатке арестовали повара, жестоко избившего сотрудницу кафе
Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Суд в Камчатском крае арестовал мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе в посёлке Сокоч Елизовского района, сообщил старший помощник руководителя краевого главного следственного управления Следственного комитета РФ Алексей Пузырев.
«По ходатайству следователя … 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.
По данным следствия, сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанёс ей множественные удары руками и ногами в область головы. Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся, его задержали спустя сутки.
Как сообщало ИА Регнум, по факту нападения возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). МВД России также показало видео задержания мужчины.