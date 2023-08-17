Самара, 17 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 будет повышена в два раза. Об этом 17 августа заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров во время посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

Антон Новодережкин/ТАСС Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

«В этом году по программе Ту-95 благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — сказал Бочаров.

Он добавил, что за счёт технической и технологической вооружённости предприятия «Кузнецова» обеспечивается практически весь выпуск гособоронзаказа.

Также замминистра напомнил о выпуске новых самолётов Ту-160М, для которых двигатели НК-32 тоже производятся в Самаре.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в этом году получат два новых и два модернизированных стратегических самолёта Ту-160. В марте сообщалось, что Казанский авиационный завод, который входит в госкорпорацию «Ростех», нарастит выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Тогда глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям.