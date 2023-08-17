Москва, 17 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр отечественных разработчиков, сообщается на сайте Кремля.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Подготовить… и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, кто компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не «квасной патриотизм».

Также глава государства заявил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что по степени важности для страны это не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проекты СССР.