Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Солодов на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал об увеличении вывоза рыбы по Северному морскому пути и результатах лососевой путины. По мнению губернатора, развитие новых логистических путей может увеличить потребление рыбы среди россиян.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

«Совместно с Росатомом и при поддержке Минвостокразвития мы смогли сделать регулярным этот маршрут», — заявил Солодов. Он добавил, что новый маршрут может решить также вопрос повышения цен. «В условиях повышения цен на транспортировку камчатской рыбы в центральные регионы, а она выросла с прошлого года на 40–45%, этот вопрос приобретает особую актуальность», — подчеркнул Солодов.

Однако для того, чтобы продолжить регулярно использовать маршрут и вывозить по нему продукт, необходимо развивать флот. «Здесь очень важно строительство специализированного флота, рассчитываю, что при поддержке правительства РФ Росатом сможет эту программу реализовать», — добавил Солодов.

Камчатские рыбопромышленные предприятия с начала сезона лососевой путины добыли более 470 тысяч тонн рыбы, что составило 90% от общего улова тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке. Губернатор Солодов отметил, что такие результаты связаны с многолетней работой организации путины и большим объемом инвестиций в перерабатывающие мощности. «За последние пять лет они составили 95 миллиардов рублей и позволили обеспечить полную переработку сырья», — отметил Солодов.