Псков, 17 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Псковской области сотрудники ФСБ вычислили агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины», — говорится в сообщении.

Уроженец Днепропетровска был задержан на въезде в Россию. После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ. Мужчина не успел ни собрать данные, ни передать их. Въезд в Россию ему закрыт до 2053 года.

Задержание произошло ещё в мае, однако ФСБ сообщило о нём только сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Стародубском районе Брянской области сотрудниками ФСБ была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионной группы, в которую входили шесть боевиков, пятеро из которых были уничтожены. На месте боя были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.