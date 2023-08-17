Мелитополь, 17 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что воспринимает приговор суда Украины как высокую оценку своей работы по интеграции Запорожской области в состав России. Об этом сообщило РИА Новости.

Александр Полегенько/ТАСС Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«Воспринимаю это как высокую оценку моей деятельности в части интеграции Запорожской области как субъекта Российской Федерации. Благодарен им за признание. Это стимул и подтверждение того, что мы делаем всё правильно, а значит, работаем дальше», — приводит агентство его слова.

Рогов также отметил, что киевский режим преследует жителей Запорожской области за их стремление наладить мирную жизнь в регионе и помогать людям.

«Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец», — отметил он, уточнив, что у него никогда не было такой самоидентификации, он был и остаётся русским.

Ранее администрация подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщила, что на Украине Рогов был заочно приговорён к 15 годам лишения свободы по статье «госизмена».

Как передавало ИА Регнум, Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого 23–27 сентября 2022 года. Явка составила 66,43%, «За» проголосовали 93,11% участников.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор с руководством Запорожской области, а также ДНР, ЛНР и Херсонской области о вхождении регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал законы об образовании новых субъектов Федерации — Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.