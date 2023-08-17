Москва, 17 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. США устали от вливания колоссальных средств в киевский режим. Об этом 17 августа заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. «Краник» скоро иссякнет», — написал Азаров в соцсети.

Он добавил, что у России и Украины сильно отличаются военный и идеологический потенциал: ВСУ полностью зависят от Запада, это армия наёмников, где нет оружия, денег, средств разведки, а у Вооруженных сил России — совсем наоборот.

Азаров выразил уверенность, что ни один нормальный человек не поверит в то, что США ещё десять лет будут поддерживать Киев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что Вашингтон оказал Киеву помощь на $113 млрд, при этом миллионы американцев лишаются талонов на еду и медицинскую страховку. По его словам, Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.