Курск, 21 августа, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Ученики Кривецкой школы Мантуровского района Курской области совместно с педагогами мобильного технопарка «Кванториум», открытого при поддержке национального проекта «Образование», смогли создать макет монорельсовой железной дороги, а также соответствующей инфраструктуры.

Министерство образования и науки Курской области Ученики Кривецкой школы Мантуровского района смогли создать монорельсовую железную дорогу, а также соответствующую инфраструктуру

В масштабном проекте принимали участие обучающиеся по двум направлениям — «Промробо/Промдизайн» и «Хайтек». В первом случае дети создали модель передвижной тележки, задействовав Lego Mindstorms EV3. Участники второго направления занимались разработкой 3D-модели станций и рельса, по которому передвигается вагон. Не обошлось и без внутреннего наполнения: ребята предусмотрели урны, банкоматы, лавки и даже фонари. Все элементы распечатаны на 3D-принтере. Затем совместными усилиями была создана диорама.

«Техникой я интересуюсь с самого детства, мне интересно что-то изобретать, придумывать и строить. На занятиях в мобильном технопарке «Кванториум» я рассказала о своих увлечениях, и педагог-наставник предложил выполнить проект на тему «Воздушный монорельс». Тема очень заинтересовала», — рассказывает воспитанница направления «Хайтек» Юлия Присенко.

Свой проект ребята защитили на «Фестивале проектов» в рамках профильной смены «Юные техники Соловьиного края». Работа заняла третье место.

Детские технопарки Кванториум» открываются по всей стране как дополнительные центры образования. Ребятам в возрасте от 10 до 18 лет доступно до 14 направлений обучения (квантумов): современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование и многое другое. К примеру, школьный технопарк «Кванториум» будет создан на третьем этаже школы № 28 Петропавловска-Камчатского.

«Мы уже получили базовое оборудование, приобрели мебель. Кабинеты оформляются в соответствии с методическими рекомендациями федеральных координаторов, все они яркие и светлые. В настоящий момент ведутся работы по оборудованию кабинетов и рекреаций, на базе которых будут проходить занятия «Кванториума». Данный проект поможет детям получить практические навыки в изучении физики, биологии и химии», — отметила директор школы Елена Баневич.

Внеклассные занятия нередко становятся для школьника окном в профессию — возможностью познакомиться с будущей специальностью, с которой в дальнейшем он или она могут связать свою жизнь. Примером здесь может служить Андрей Туполев, который, обучаясь в Тверской гимназии, увлекся точными науками, что стало переходным шагом к аэродинамике. Всего в преддверии нового учебного года в регионах России по нацпроекту «Образование» создано свыше миллиона новых мест дополнительного образования.

Причем государству важен успех каждого ребенка, независимо от его места жительства и социального статуса его семьи. Поэтому по всей стране и открывают центры дополнительного образования. А мобильные «Кванториумы» — это детские «технопарки на колесах», они способны удовлетворить запросы молодежи из небольших населенных пунктов.

К примеру, школьники из мобильного технопарка «Кванториум» из Касторенского района Курской области с помощью высокотехнологичного оборудования направления «Хайтек» создали игру «Катапульта». Основная цель — разбить «городки» с помощью специальных «тыкв».

«Во время игры у ребят появляется настоящий азарт, им хочется выбить как можно больше «городков». Хорошее настроение после прохождения игры обеспечено. Для тех, кто играл в первый раз, было интересно выяснить, насколько прочна катапульта. Кстати, у многих детей появилось желание смастерить такую же самостоятельно», — рассказал о впечатлениях создателей игры педагог-наставник направления «Хайтек» Никита Забелин.

Познакомиться с тем, как проходят занятия в «Кванториуме», и выбрать приоритетное для себя направление можно в выпусках нового сезона образовательного шоу «Учат в блоге».

В центрах цифрового образования «IT-куб» школьники 7–18 лет могут не только бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли, но и получать знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности.

Создать такой центр притяжения молодежи намерены в городе Кирсе Кировской области. Он разместится в Вятском торгово-промышленном техникуме. Сейчас там учатся 245 студентов, преимущественно из Верхнекамского района. После обустройства в помещении библиотеки должен открыться куб программирования на языке Python, при этом сама библиотека продолжит свою работу, но уже в здании общежития, расположенного поблизости. Также учащиеся смогут обучиться навыкам разработки приложений, основам робототехники, системному администрированию, кибербезопасности и другим направлениям.

Как пояснила директор техникума Светлана Репина, направления, которые заявляет техникум, в последнее время очень востребованы. «Новый формат образовательного учреждения способствует повышению его престижа для жителей района и поможет сократить отток молодежи в возрасте 16–18 лет из муниципалитета», — подчеркнула Репина.

Управление массовых коммуникаций Кировской области В городе Кирсе в Кировской области планируют создать IT-куб

Всего сегодня в стране созданы и работают более 198 центров цифрового образования «IT-куб», а в 2024 году их число достигнет 340.

Помимо этого, по всей стране на базе вузов работают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Школьникам они дают возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования. Такие центры нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потенциал вуза. Сейчас таких центров 30.

К примеру, Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. А. А. Фридмана» при Пермском педагогическом университете организовал образовательный проект «TESTO 2.0» в формате летней школы для старшеклассников Куединской средней школы № 1 им. П. П. Балахнина. В течение недели учащиеся выполняли различные задания, работали в мастерской «Учусь во сне», играли в «Живые игры».

«Работали в мастерской и обучались технике Израиля Ефремовича Шварца. Суть данного упражнения состоит в том, чтобы полностью расслабить свой дух и свое тело путем удобной позы и слов самому себе», — поделился мнением о предпоследнем дне работы в лагере Никита Куканов. Также ребята разработали бизнес-проект «Клубничное искушение», направленный на выращивание клубники круглый год гидропонным способом — метод, при котором используется не почва, а вода.

По нацпроекту «Образование» в регионах России развивается сеть центров развития талантов детей и молодежи «Мини-Сириус» — их уже более 61. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

Ко всему прочему, вот уже второй год подряд партнёром нацпроекта «Образование» становится всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зелёная кисточка». Его цель — формирование экологического сознания и культуры безопасности у подрастающего поколения и развитие детской профессиональной ориентации.

Проект предоставляет детям и подросткам, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами, возможность социального лифта. Он дает мотивацию к росту и пути реализации этой мотивации через прямое знакомство с востребованными профессиями будущего.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» центры дополнительного образования для детей открываются по всей стране. К 2024 году ими должно быть охвачено 80% ребят в возрасте от 5 до 18 лет.