На заседании ЭКОВАС доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ
RFI: заседание ЭКОВАС в Гане будет посвящено доработке плана интервенции в Нигер
Аккра, 17 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет посвящено в том числе доработке плана интервенции в Нигер, передаёт радиостанция RFI со ссылкой на источники.
«Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке плана военной интервенции в Нигер», — говорится в сообщении радиостанции.
При этом военный, который состоит в резервных силах ЭКОВАС, заявил, что приказа о прекращении развертывания не приходило.
Заседание состоится 17–18 августа в Гане.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
По информации телеканала Al Jazeera, лидер мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани согласился на переговоры с ЭКОВАС. Назначенный премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн подтвердил, что новое руководство Нигера «с оптимизмом» ожидает начала переговоров с группой ЭКОВАС.