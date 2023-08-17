Аккра, 17 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет посвящено в том числе доработке плана интервенции в Нигер, передаёт радиостанция RFI со ссылкой на источники.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке плана военной интервенции в Нигер», — говорится в сообщении радиостанции.

При этом военный, который состоит в резервных силах ЭКОВАС, заявил, что приказа о прекращении развертывания не приходило.

Заседание состоится 17–18 августа в Гане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

По информации телеканала Al Jazeera, лидер мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани согласился на переговоры с ЭКОВАС. Назначенный премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн подтвердил, что новое руководство Нигера «с оптимизмом» ожидает начала переговоров с группой ЭКОВАС.