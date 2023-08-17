Триполи, 17 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о заключении соглашения между Ливией и Турцией о сдаче Анкаре в аренду порта Аль-Хумс на востоке Ливии не соответствуют действительности. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это не соответствует действительности», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал TGRT, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Турция арендовала на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где намерена разместить военную базу.

По информации телеканала, это позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, а также обеспечить безопасность торговых судов и усилить контроль над турецкими территориальными водами.