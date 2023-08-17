Махачкала, 17 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, авария произошла около 6:00 мск на трассе «Кавказ» в Карабудахкентском районе Дагестана. 54-летний водитель автомобиля Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Отмечается, что в результате водитель и трое пассажиров автомобиля Honda скончались на месте от полученных травм происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Дагестане произошло смертельное ДТП. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и КамАЗ. В МВД республики уточнили, что в результате ДТП погибли восемь человек. В автобусе находились 25 человек.