Москва, 17 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Сбер с 17 августа повысил ставки по рублёвым вкладам, максимальный размер составит 12% годовых, сообщили в пресс-службе организации.

Донат Сорокин/ТАСС

«Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что в условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку.